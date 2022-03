Pacientes mejoran su calidad de vida gracias a cirugías bariáticas

“Mi tema comenzó desde el 2018, cuando estuve viviendo en Medellín. Yo era de las que comía comida “chatarra” al cien, ufff, ¡muchísimo!, prefería comer eso a cualquier otra cosa. Conforme fue pasando el tiempo, me veía ‘gorda’, pero me parecía normal. Cuando retorné a Inírida y comenzó la pandemia, junto con el encierro en casa, también solo pedía comida chatarra”, relata. Lea aquí: Obesidad, una enfermedad que pesa en la vida

De acuerdo con Jangyselle Cabeza, coordinadora médica del ME Patarroyo, la disminución en el tiempo de respuesta también fue clave en las intervenciones a este grupo de pacientes.

De acuerdo con Jangyselle Cabeza, coordinadora médica del ME Patarroyo, la disminución en el tiempo de respuesta también fue clave en las intervenciones a este grupo de pacientes.

“Con el acercamiento logrado con Coosalud y el cirujano bariátrico, quien se pudo desplazar al departamento de Guainía, se ahorró aproximadamente más de un año en el proceso. Los pacientes, generalmente, duran de uno a dos años en poder llegar a hacerse el procedimiento quirúrgico y, en este momento, demoramos, en promedio, cuatro meses desde la primera consulta hasta la intervención”.

Casos de éxito

Como su salud estaba en riesgo, la nutricionista decidió que con Juliana se debían tomar medidas más contundentes. A partir de ahí, inició un tratamiento, con acompañamiento de endocrinología y otras especialidades y, tras varios exámenes, resultó apta para realizarse un sleeve gástrico, que consiste en la extirpación de aproximadamente el 80 % del estómago, convirtiéndolo en una especie de tubo o manguera.

“Ahora me siento mucho mejor, he bajado 4 kilos en 6 días y debo llegar a 56 kilos. Esta es una lección de vida, volví a nacer. Yo me hice esta cirugía por salud”, apunta, emocionada, Juliana.

En el caso de Jessica Sánchez, de 32 años, la obesidad llegódespués de tener a su hijo, que ya cumplió 9 años. Tras su nacimiento, la transformación en su cuerpo se hizo evidente y, al parecer, incontrolable. “A mi bebé lo tuve por cesárea. Desde ese momento comencé a engordar y ni siquiera me daba cuenta, hasta que llegué a pesar 126 kilos. Se me dificultaba mucho caminar, me fatigaba mucho.