¿Pica?, tamizaje gratis en Cartagena para dermatitis atópica

¿Es ocasionada por alergias?

Aunque se suele pensar que la dermatitis atópica es una enfermedad alérgica de la piel, no hay pruebas de que la ocasionen las alergias, y no son solo las alergias las que pueden desencadenar brotes o síntomas. Ahora se cree que la AD la ocasiona la activación del sistema inmunitario y el daño de la propia barrera cutánea. Identificar y evitar los desencadenantes de la alergia puede ayudarle a controlar la enfermedad y a reducir el número de brotes, pero no hará que desaparezca por completo.