¿Qué tiene que ver el ajo con el coronavirus? La OMS aclara 15 mitos

Los mitos y su consecuente desinformación pueden convertirse en un gran obstáculo en la lucha contra el nuevo coronavirus o covid-19 y la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo sabe perfectamente, por eso aclara estas 15 creencias alrededor del virus del que hasta ayer se habían contagiado unas 89.000 personas en más de 60 países y habían muerto 3.000.

1. Puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos

No. Estamos frente a “un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz”, por esto, los expertos insisten en recomendar que es necesario evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y tener una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

2. La orina de los niños puede proteger frente al nuevo coronavirus

No, porque la orina infantil no mata los virus ni las bacterias. Es más, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá frente al nuevo coronavirus. Lo recomendable es lavarse las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y asear las superficies con desinfectantes domésticos comunes.

3. El frío y la nieve pueden matar el coronavirus

No. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene entre a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.

4. La cocaína puede proteger frente al coronavirus

No. La cocaína es una droga estimulante y adictiva: consumirla provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas.