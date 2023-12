¡Que un brindis no te dañe la fiesta!

Domingo Magallanes cayó en las profundas redes del alcohol de forma tan grave que terminó en un parque frecuentado por borrachos, tomando licor cualquier día a cualquier hora.

Domingo era un agricultor, de la Cartagena de los 70 o 80, humilde y trabajador. De sol a sol araba el campo para solventar su hogar. Sin embargo, su universo cambió y se fue sumergiendo en la bebida tras una pena de amor.

Su familia intentó rescatarlo de las garras del alcohol, pero un día cualquiera recibió una noticia estremecedora: Domingo aparecía un periódico sensacionalista barranquillero, popular por publicar noticias de sucesos.

Afortunadamente no estaba muerto, por el contrario, era el único sobreviviente entre seis hombres que frecuentaban el mismo parque de Barranquilla y que habían ingerido una botella de alcohol.

La historia no es de este año, de hecho sucedió hace más de dos décadas, pero sí tiene que ver con un problema social que sigue muy vigente, sobre todo en temporada de festejos por Año Nuevo: el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas y la presencia de licor adulterado en las calles, que sigue cobrando víctimas y que continúa preocupando a los servicios sanitarios del país. (También le puede interesar: Temporada de quemaduras: evita que la pólvora arruine tu vida)

Cifras en Colombia

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, hubo en Colombia 54 casos de personas intoxicadas por licor adulterado con metanol. De estos, 41 fallecieron, lo que representa una letalidad mayor al 70%, explica el Instituto Nacional de Salud. Consumir bebidas adulteradas puede ocasionar graves consecuencias para nuestro cuerpo y las cifras son preocupantes, por lo que las autoridades han lanzado campañas de alerta al respecto.

Y es que para ser víctima de un “trago amargo” o de un “trago malo” no es necesario precisamente estar en las garras del alcohol, como Domingo.

En 2020, se viralizó un caso internacional que aún tiene eco en las redes sociales. Es la historia del venezolano Armando Medina, de 34 años. Él pasaba unas vacaciones en República Dominicana cuando le ofrecieron un trago adulterado, en un tour con barra libre. La situación fue tan grave que cayó en coma, sufrió parálisis cerebral y graves consecuencias para su salud de las que no se recupera aún. No camina, no habla bien y está sometido a tratamientos rigurosos.