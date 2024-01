Redes sociales, jóvenes y salud mental: siete señales de alerta

El abuso de las redes sociales y las pantallas entre los más jóvenes está generado un incremento de problemas de autoestima, de casos de ansiedad y de otros trastornos de salud mental que pueden degenerar en autolesiones e incluso el suicidio, que según las últimas cifras del INE, supone la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes de entre 12 y 29 años.

En una entrevista con EFE, la especialista en psicología infanto-juvenil, Alicia Sanzo, trazó un decálogo que incluye siete señales de alerta para las familias y tres herramientas para prevenir y atender estas situaciones.

1. Cambios drásticos

Los cambios propios de la infancia y, especialmente, de la adolescencia pueden confundirse con conductas potencialmente peligrosas, por lo que Sanzo señala que es necesario estar atentos a los cambios, especialmente si son drásticos o van “más allá” de lo que habría sido normal en el entorno familiar. Lea: El consumo diario de redes sociales afectaría directamente su salud mental

“Cuando ves a tu hijo con una distancia que no le encuentras, algo te está indicando que la cosa no va bien”, asegura Sanzo, que plantea que los padres estén atentos y, si no tienen mucho tiempo, que estén activos para aprovechar esos momentos en común para comunicarse.

2. Las palabras

Sanzo se sorprende cuando escucha frases como “sufro mucho”, “he pensado que mi vida no tiene sentido”, “siento que no valgo para nada” o “creo que mi cuerpo es horrible” de boca de jóvenes llenos de talento y oportunidades, pero que llegan a su consulta “con una autoestima bajísima”.