Remedios caseros para eliminar el sarro de los dientes: así debes usarlos

Mantener unos dientes limpios y sanos es de vital importancia para una salud oral optima. Con ese fin, cepillarse después de cada comida ayuda a que restos de alimentos sean eliminados y no acumulen bacterias que causan mal olor y caries. Lea: ¿Es normal tener la lengua blanca? Ojo, podría ser una enfermedad

Los profesionales en salud oral afirman que para que la boca esté completamente limpia no basta con el cepillo y la crema dental.

Al endurecerse sobre los dientes y al no tratarse de la manera adecuada, el sarro trae complicaciones como la caries y puede llegar a deteriorar el esmalte natural de los dientes. Lea: La ciencia lo dice: los vapeadores aumentan el riesgo de caries

El sarro dental es el resultado de una placa bacteriana que no se eliminó correctamente con el cepillado y la seda.

Vinagre de manzana

Algunas personas prefieren usar el vinagre de manzana con agua, con el objetivo de limpiar sus dientes y eliminar el sarro o manchas indeseadas.

Aceite de coco

Este producto es considerado como uno de los más útiles para la salud dental ya que, anteriormente, los enjuagues bucales se hacían con una base de aceite de coco con el objetivo de limpiar los dientes y eliminar el sarro. Lea: Consejos para que sus dientes le duren hasta viejito

En una investigación publicada en Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry se afirmó que el aceite de coco ayuda a detener el crecimiento de la Streptococcus mutans, una bacteria que causa la caries.