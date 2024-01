Rojo, verde, azul o amarillo: ¿cuál es tu color según tu forma de ser?

El título del libro ‘Rodeados de idiotas‘ nace de una experiencia propia del autor. Conoció a un alto directivo que decía estar rodeado de idiotas al referirse a sus propios trabajadores. Thomas Erikson lo entendió rápidamente, aquel hombre llamaba idiota a todo aquel que no pensara o actuara como él.

No siempre nos llevamos bien con las mismas personas. Con algunos compañeros es más fácil trabajar que con otros, con algunos amigos nos sentimos más cómodos al hablar que con otros... Detrás de esto está la personalidad y Thomas Erikson lo explica asociando cada tipo de persona a un color. Lea: Personalidad positiva: tres rasgos que la definen

Thomas Erikson divide en cuatro colores lo que él considera los cuatro tipos de personalidad. Sin embargo, el especialista destaca que no se trata de compartimentos estancos si no que lo más común es que cada personalidad esté compuesta de los rasgos propio de dos o tres colores.

Thomas Erikson afirma que es el tipo de personalidad más común. Son más pasivos que otras personas, no les gusta el protagonismo y no suelen trabajar con tanta motivación como los rojos ni ser tan ingeniosos como los amarillos. Evitan molestar a los demás y se preocupan siempre de no ofenderles.

Son personas amables, tranquilas, estables, pacientes, discretas y sobre todo fiables, pero a veces demasiado indecisos y sumisos lo que los lleva a convertirse en personas potencialmente manipulables por otro tipo de personalidades. Lea: ¿Cómo saber si tengo Trastorno Límite de la Personalidad? Experto lo explica

Michelle Obama, Jimmy Carter o Gandhi son ejemplos de famosos con rasgos verdes.