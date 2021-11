Sandro Roque y arte de aliviar por los pies

Menciona Mayo Clinic.

Contrario a aquel médico estadounidense que alguna vez visitó el periódico, Sandro de inmediato se ofreció a aliviar mi dolor de espalda, algo que ha sido recurrente en mí. Me pidió ubicar la zona afectada, me pidió quitarme los zapatos y aplicó la reflexología. Debo decir que sí, me curó el dolor, de inmediato dejé de sentir aquella presión dolorosa que me aquejaba, y, aunque fue un alivio momentáneo, sirvió. No puedo decir que se trate de un charlatán. Sandro sí cumple con lo que promete. O por lo menos con lo que me prometió a mí. “Esto es solo una parte, se necesita un tratamiento completo, en el que también se incluye una dieta de frutas específicas”, sostiene. (Le puede interesar: El arte, terapia para sanar el cuerpo y la mente)

“Cuando una persona se muere, la muerte entra por los pies, cuando la persona se está muriendo los pies se ponen fríos como si estuvieran en una heladera, los pies son la última terminación del cerebro”, señala Sandro, quien menciona que también ha ayudado a salir del coma a algunas personas, sin embargo no muestra más evidencia de ello que su propio testimonio. Y, aunque suene algo descabellado, dice que su meta es llegar hasta el Príncipe durmiente, A Al Walid bin Jalid bin Talal al Saud, para sacarlo del coma en el que cayó hace 15 años, tras un accidente de tránsito. “Voy a llegar hasta allá, no sé cómo pero voy a llegar”, sostiene. Por ahora sigue en Cartagena, aliviando padecimientos a quien pueda, con la ayuda de personas que le han dado alojo, y buscando la forma de seguir viajando y curando.