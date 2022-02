Síndrome de la vida ocupada: autoexigencia e hiperestimulación laboral

Es una cuestión de equilibrio. Si no me desgasta, no pasa nada, pero el problema es cuando va desgastando. Cuando lo hemos admitido, si decido que es algo que debo cambiar, tengo que pensar dónde debe estar ese cambio”

Subraya el psicólogo.

En este punto, suele ser común que aparezcan las renuncias porque necesitamos eliminar responsabilidades. Sin embargo, no siempre es fácil decidir qué debo declinar.

Muchas personas no tienen entrenada la capacidad de decir que no o no les compensa, por lo que se trata de un «caramelo envenenado», como matiza el experto.

Además, San Román recuerda que “van a aparecer vacíos de actividad y pensamientos de remordimiento que hay que aprender a manejar» .

Poner límites

Algunas pautas que podemos seguir para controlarlo es valorar si nos compensa nuestro trabajo, focalizarnos en nuestro bienestar emocional y físico, establecer límites y aprender a renunciar.

Asimismo, desde la plataforma cuentan que muchos trabajadores reciben mensajes continuos de que hay que darlo todo y que hay que apretar unos años de la vida profesional para obtener su recompensa.

Aunque suelen decir que es algo provisional, tiende a alargarse durante varios años, por lo que dificulta la conciliación laboral. San Román afirma que “hay una serie de creencias asociadas a cómo tiene que ser la manera de enfocar el trabajo o la forma de labrar una carrera profesional que boicotean claramente el bienestar”.

¿Qué ocurre con el teletrabajo?

El teletrabajo es otro campo de batalla. Según el psicólogo, la flexibilidad y la comodidad pueden desordenar y emborronar el horario y nuestras metodologías de trabajo.

“En teoría, un trabajador medio debe seguir su horario que tenía en la antigua normalidad y no debe extenderse por estar en casa. Si en la oficina, no bajaba en mitad de la mañana a hacer la compra, no hay razón para hacerlo cuando teletrabajo”, establece el experto.

A pesar de que el teletrabajo tiene enormes ventajas, San Román recuerda que “es un escenario menos proclive a estar controlados por otros y nosotros mismos”.

“Mientras trabajo pienso que puedo ocuparme de los niños o hacer la comida, y parece que todo cuadra. Sin embargo, esto solo termina por saturarnos”. Lea también: ¿Qué hacer si tengo pensamientos suicidas?

En estos términos, la responsabilidad compartida entre el trabajador y la empresa se convierten en claves para lograr el equilibrio. Desde ifeel, creen que mentalizarse de que trabajar es trabajar es un punto básico para lograr el bienestar. Asimismo, la empresa debe respetar los horarios.

Síndrome de la vida ocupada y “burnout”, términos similares

El “burnout” o “síndrome del trabajador quemado” consiste en la cronificación del estrés. En un primer momento, se podrían establecer semejanzas entre ambos, pero no son exactamente iguales.

Aunque se asocia erróneamente el “burnout” a una persona hiperocupada y con muchas responsabilidades, esto no siempre ocurre. Primero, se debe prestar atención al nivel de satisfacción y motivación que le aporta su trabajo. Muchos empleados “se encuentran quemados” por no tener tareas (“boredout”) o por no saber desempeñar adecuadamente su trabajo.