¿Sospecha que su pareja le es infiel? Descúbralo por su tono de voz

En diferentes estudios realizados, se ha evidenciado que hay elementos paralingüísticos (como la risa, el llanto, los gestos, entre otros) y elementos no verbales que permiten el reconocimiento de características individuales; mediante la voz se pueden identificar rasgos físicos del orador como el tamaño corporal, fuerza física, atractivo físico, fertilidad, edad, e incluso la probabilidad de que sea infiel.

De hecho, en condiciones experimentales, las mujeres encuentran grabaciones de la voz de un hombre más seductoras cuando éste le habla a una mujer que a él le llama la atención, en comparación a cuando habla a una mujer que no es de su total agrado.

Por el contrario, las mujeres no hacen diferencias en sus voces cuando hablan a hombres que encuentran atractivos o no atractivos, pues sonar algo distante, difícil y selectiva es una estrategia que funciona. Sin embargo, cuando las mujeres compiten con otras mujeres por el interés de un hombre, se ven obligadas a exhibir todo su repertorio de modulaciones vocales, para sonar más interesantes. Estos cambios de la voz son particularmente evidentes cuando la mujer con la que compiten es más encantadora, pues de otro modo no presenta un gran reto. Y, de hecho, los hombres encuentran estas modulaciones particularmente atrayentes.

¿Cómo identificar si su pareja lo engaña?

Según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), entre enero y agosto de 2021, 16.657 parejas se divorciaron en Colombia. La infidelidad es una de las grandes amenazas en una relación de pareja estable. En un estudio realizado en Estados Unidos por las investigadoras Susan M. Hughes y Marissa A. Harrison, se logró evidenciar que los hombres con voces más graves son calificados por las mujeres como más propensos a engañar a su pareja y menos confiables en general, por esta razón los prefieren como parejas a corto plazo.