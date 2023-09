Todas las gomitas deberían alertarnos porque son “pura azúcar”: pediatra

“Muchas personas habrán leído sobre la alerta de Invima porque unas gomitas tienen cannabinoides, que dicho sea de paso, es uno de los involucrados en efectos terapéuticos, pero también tiene efectos euforizantes en el estado de ánimo. Eso es grave”, expresó inicialmente el líder nacional e internacional en pediatría.

Y continuó con una advertencia: “El problema es que todas las gomitas para niños deberían alertarnos hacia un producto que es pura azúcar, que es basura y que no debemos ofrecerles a los niños porque no es un alimento, no es un nutriente y además son potencialmente peligrosas”.