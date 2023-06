Tome nota: ¿Qué cirugías estéticas deben cubrir las EPS?

Ante la decisión de una cirugía estética es necesario un proceso psicosocial, porque no se trata solo de la persona, pues cada decisión que tome esta persona está mediada por su entorno”.

Karol Vásquez, terapeuta.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La abogada Muñoz indica que "en este fallo, la Corte no ha abierto el camino para que se abuse indiscriminadamente del sistema de salud, respondiendo al capricho del beneficiario; por el contrario, lo que ha planteado es la necesidad de que se valore a fondo y concretamente el caso particular de cada persona y que no se limite la prestación del servicio de salud únicamente a lo que se encuentre cubierto en el Plan de Beneficios de Salud (PBS). Resulta de trascendencia este fallo de la Corte, pues llama la atención de las prestadoras de salud a determinar mediante conceptos médicos los fines de los procedimientos que se soliciten".

¿LA CORTE HABLÓ ANTES DEL TEMA?

La Corte Constitucional les refrescó a las EPS que los procedimientos médicos estéticos que tengan como fin la función adecuada o la reconstrucción están cubiertos por el sistema de salud, esto implica los prestadores están en la obligación de cubrirlos y practicarlos.