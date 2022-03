Trasplante de médula ósea salva a niño indígena con leucemia en México

Un niño indígena de Quintana Roo, en el sureste de México, diagnosticado con leucemia linfoblástica recibió una nueva oportunidad de vida gracias al trasplante de médula ósea que le realizaron especialistas en el Hospital “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad de Nuevo León.

El pequeño de 4 años recibió el primer trasplante de células hematopoyéticas entre mexicanos no relacionados (sin vínculo familiar) hace más de 100 días y está “en franca recuperación”, explica a Efe Amaro Sánchez Larrayoza, enlace con Centros de Trasplante de Be The Match Latinoamérica. Lea aquí: Médula ósea está implicada en el desarrollo de la aterosclerosis

La historia comenzó en 2021 cuando la familia del niño que vive en una comunidad indígena lo llevó al Hospital General de Chetumal, donde el panorama pintaba mal: un diagnóstico de leucemia linfoblástica, pocos recursos y ningún familiar compatible para donar su médula ósea.

Sin embargo, la unión entre AMANC Quintana Roo, equipos médicos y Be The Match —que emprendió la búsqueda de un donador no relacionado, ya que en ningún miembro de la familia se encontró compatibilidad genética—, hizo posible el trasplante de células hematopoyéticas.