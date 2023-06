Tumor cerebral maligno: una pastilla consigue detener varios años su avance

La investigación oncológica acaba de ofrecer razones para la esperanza a quienes tienen un glioma de grado 2 con mutación en el gen IDH, un tumor cerebral maligno para el que se ha descubierto un tratamiento oral que consigue detener varios años su evolución. Lea: Los signos de un tumor cerebral

Los resultados del ensayo en fase III INDIGO se presentaron en el marco del congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (Asco, por sus siglas en inglés), celebrado hasta el pasado martes en Chicago, y fueron publicados también en la revista The New England Journal of Medicine.