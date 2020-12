Vacuna de Pfizer y alergias: lo que debe saber

¿Se deben aplicar las personas con alergias (leves y severas) la vacuna de Pfizer? -Es una discusión que cada uno debe tener con su médico, puesto que cada persona es diferente, sin embargo, los estudios preliminares de la vacuna de Pfizer demuestran que esta vacuna es segura y eficaz en la gran mayoría de personas. Igual que con cualquier otra vacuna, se aconseja que las personas con historia de anafilaxia (Reacción alérgica aguda y potencialmente mortal) se observen por los menos durante 30 minutos después de recibir la vacuna, para recibir un tratamiento inmediato en caso de una reacción adversa. Hay que tener presente que más de 80 millones de personas han sido infectadas con el SARS CoV-2, el riesgo de contagiarse con este virus y desarropar secuelas es ahora más alto que nunca. Por otro lado, el riesgo de una reacción adversa severa con la vacuna es baja (1 en cada 45.000 personas), por consiguiente, los expertos opinan que los beneficios de recibir la vacuna (aun en personas con historial de alergias) son mayores que los riesgos potenciales. (Lea aquí: Vacuna de Pfizer, ¿qué efectos secundarios se han reportado?) ¿Qué les ha pasado a las personas alérgicas que se han inmunizado con la vacuna de Pfizer? -La mayoría de las personas no demuestra efectos adversos. En los casos de reacciones de anafilaxia, los pacientes suelen recibir una inyección de epinefrina. Hace pocos días hubo un caso de anafilaxia severa en un paciente en Boston, era alérgico a mariscos. Tras recibir una inyección de epinefrina, se mejoró rápido. Ha habido otros casos como este, pero hasta ahora ninguna muerte atribuida directamente a la vacuna. Es importante aclarar que un porcentaje de personas muere a diario por razones diferentes, como enfermedades cardiovasculares o cáncer, y aveces se confunde asociación con causalidad. Es decir, si se vacunan millones de personas, es de esperar que unas cuantas mueran por razones naturales no relacionadas con la vacuna; lo que demuestran los estudios con las vacunas de Pfizer y Moderna es que la mortalidad por enfermedades no relacionadas al virus es similar al del resto de la población.

Las posibilidades de sufrir un shock anafiláctico tras haber recibido una dosis de cualquier vacuna son extremadamente raras, aproximadamente una por cada millón de dosis.

¿Este tipo de reacciones son “normales” cuando se comienzan a aplicar vacunas? -Reacciones como la fiebre, dolor en el brazo inyectado o cansancio son completamente normales con cualquier vacuna y ocurren porque el cuerpo está iniciando un proceso inmune. Estos síntomas son causados por las citoquinas como el interferón tipo I, las cuales activan el sistema inmunológico. La vacuna de Pfizer debe ser administrada dos veces y en la segunda dosis se suelen reportar más reacciones como dolor y fiebre. ¿Por qué ocurre este tipo de reacciones justamente en las personas alérgicas? -La probabilidad de una reacción adversa después de la vacuna es muy baja, pero es mayor en personas con historia de anafilaxia o alergia. En términos médicos, personas con tendencia a anafilaxia o alergia pueden presentar una reacción descontrolada ante antígenos ambientales o antígenos presentes en vacunas y, por ende, deben ser muy cuidadosamente observadas después de recibir cualquier vacuna. El Centro de Enfermedades de los EE. UU. sugiere que aun las personas con historia de alergia se vacunen cuando puedan. (Le puede interesar: Médico Cartagenero lidera prometedor estudio para mejorar vacunas virales) Hay muchas personas que son alérgicas a algunos medicamentos y ni siquiera lo saben... ¿Cómo ve usted esta situación, cómo podría solucionarse? -Existen exámenes médicos para medir la reacción alérgica de una persona ante varios antígenos. Estos exámenes consisten en inyectar dosis pequeñas de alérgenos extraídos de insectos o alimentos para evaluar si el paciente desarrolla un proceso inflamatorio. Estos exámenes pueden ser hechos por un alergólogo. ¿Cuáles son las principales creencias que usted ha escuchado o leído respecto a esta vacuna y las personas alérgicas? -Solo me mantengo informado de los resultados de estudios científicos. La desinformación es uno de los peores problemas de la sociedad moderna. Por ejemplo, hay gente que cree que la vacuna del COVID-19 es una estrategia de Bill Gates para ponerle microchips a la gente. Esto es una creencia que muchas personas diseminan en redes sociales, lo cual genera mucha desinformación. Es importante basarnos en evidencia y no en creencia, y que las regulaciones de salud pública se basen en lo que digan las estadísticas y no en los artículos ficticios que se diseminan en las redes sociales.

