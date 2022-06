Viruela del mono: expertos aclaran dudas sobre esta enfermedad

Desde hace seis semanas medios de todo el mundo hablan de una “nueva” enfermedad viral: la viruela del mono. Lo cierto es que de nueva no tiene nada, pues los primeros registros que hay de este virus se remontan a 1958 en una población de monos asiáticos que eran usados para investigaciones sobre la vacuna del polio. El primer caso descrito en humanos fue en 1970, en la República Democrática del Congo.

Entonces, ¿por qué después de 50 años nos encontramos con el primer brote de gran magnitud fuera del continente africano, donde no ha parado desde entonces? Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la fecha se han reportado más de 3500 casos en 42 países, siendo Reino Unido, España y Portugal algunos de los más afectados.

El pasado 23 de junio el Instituto Nacional de Salud confirmó los primeros tres casos de viruela del mono en Colombia. Países vecinos como Brasil y Venezuela también tienen reportes. Lea: Atención: Sí hay casos de viruela del mono en Colombia

Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario; María Fernanda Gutiérrez, viróloga y profesora del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana y John Mario González, inmunólogo de la Universidad de los Andes responden varias dudas tras una entrevista con Pesquisa Javeriana.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es causada por un virus del género Orthopoxvirus, que contiene ADN -y no ARN para su replicación- e infecta tanto a los animales como a humanos, con dos tipos: el centroafricano (de la cuenca del Congo) y el de África Occidental, siendo más agresivo el primero aunque el responsable del brote actual es el occidental.

¿El virus de la COVID-19 y el de la viruela del mono se comportan similar?

La principal diferencia es que el ácido nucleico de la COVID es el ARN. En cambio, el de la viruela del mono es ADN. ¿Y eso qué significa? Que la COVID hace muchas mutaciones, tal como lo vimos con las variantes. Por el contrario, la viruela del mono no muta, es estable, así que uno puede seguir fácilmente el virus y saber de dónde vino y cómo llegó. La segunda diferencia es que la COVID mutó y con su mutación se adaptó a vivir en humanos, convirtiéndose así en un virus humano. La viruela del mono no, por lo que seguramente para un simio los síntomas son mucho más fuertes porque, aunque este (virus) se ha podido adaptar al humano, no tiene una alta reproducibilidad. La pregunta es si cabe la posibilidad de que el virus mute a tal punto que logre una mejor adaptación, pero la respuesta todavía no la tenemos.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono y cómo se comporta en el organismo humano?

La viruela se reconoce porque es una enfermedad cutánea. El síntoma principal es la aparición de un brote que empieza como una pequeña lesión, luego se genera una ampolla y se le forma un ombligo que se retrae y se convierte en costra. Además de eso, este virus también produce fiebre, inflamación de los ganglios a nivel cervical, malestar general y algunos síntomas respiratorios. Otra característica es que, así como ocurría con la viruela humana, el paciente va a tener todas las lesiones al mismo tiempo, a diferencia de la varicela, donde los síntomas se desarrollan secuencialmente.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

A través del contacto estrecho donde exista roce de piel con piel o haya presencia de fluidos y demás secreciones, como la saliva, el flujo vaginal, el semen o las partículas que suelta el estornudo.

¿La viruela del mono afecta más a una población que a otra?

Al principio decían que podría ser una infección de transmisión sexual porque la mayoría de los casos eran personas homosexuales, pero es especulación, no se puede estigmatizar. Lo que pasa es que la vía sexual tiene mucosas y es ahí donde se aloja el virus. Además, los contactos sexuales en parejas homosexuales generan más laceraciones en la piel y eso los hace más susceptibles, pero no es un virus que ataque a una orientación sexual en concreto. Todavía no hay suficiente información para determinar quiénes son más vulnerables a contagiarse. Pero claro, si uno mira quiénes son los que más se han infectado en el mundo, nos encontramos con pacientes que no tienen memoria inmunológica, es decir, que no han recibido la vacuna contra la viruela humana, porque estas se dejaron de aplicar en 1972 cuando la OMS dejó de considerarla como una amenaza debido a la disminución de casos en el mundo. Desde 1980 se considera erradicada.

¿Entonces existe alguna relación entre la viruela humana y la viruela del mono?

Las dos pertenecen a la familia del poxvirus. El virus de la viruela humana se llama smallpox y el de los primates monkeypox, pero también existe el horsepox (caballos), cowpox (vacas), canarypox (canarios) y muchos otros que se transmiten entre animales de la misma especie.

¿Las personas vacunadas contra la viruela humana tendrían inmunidad para la viruela del mono?

Muy probablemente, porque la vacuna contra la viruela humana venía derivada del cowpox, (viruela de las vacas), que es el origen etimológico de la palabra vacuna. Esto significa que se basó en un virus vivo de otra especie que se replica dentro del cuerpo durante mucho tiempo. Es lo mismo que ocurre con las vacunas para el sarampión, la rubéola o las paperas, que son enfermedades que nos dan una sola vez en la vida. Como se dejó de vacunar desde hace décadas, son bastantes las personas que no tienen memoria inmunológica. Sin embargo, hay una nueva vacuna: Imvanex, que contiene un virus atenuado, es decir, que se cultiva y se mata, llamado Ankara. Entonces, lo que están haciendo muchos países, principalmente en Europa y Estados Unidos, es aplicarla a quienes tengan contactos estrechos, como al personal médico y aquellos que hayan estado cerca de otros casos positivos. Esta vacuna no está habilitada ni indicada para el resto de la población. De hecho, creo que sería un poco alarmista hacer una inmunización masiva en este momento, pero habría que esperar las recomendaciones del comité de expertos de la OMS (que se reunieron el 23 de junio y aún no han publicado su decisión).