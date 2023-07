2 menores cartageneros perdidos en el mar: “Quiero volver a ver a mi hijo”

La angustia que siente el turbaquero José Dionisio Pérez Cabeza no se compara con nada. Desde la tarde del pasado viernes 7 de julio busca a su hijo Junior José Pérez Herrera, de 14 años, quien desapareció junto a su amigo y vecino Camilo Pérez, de 15 años, mientras los dos pescaban en el mar que bordea el barrio Merrylands, en San Andrés Islas. Lea: Buscan a 2 menores cartageneros que desaparecieron en el mar, en San Andrés

"Ellos no salían a pescar lejos, siempre se quedaban en la orilla. A mi hijo no le gustaba subir a esos botes artesanales porque él sabe que eso da mareo y dolor de cabeza, pero ese día seguro no pescaron casi y por eso se fueron lejos, pero sin mi permiso y mire las consecuencias", cuenta el padre con la voz entrecortada.

Junior nació en Cartagena y con sus padres vivió varios años en el barrio Nuevo Bosque, hasta que José Dionisio decidió mudarse al archipiélago.