A bala y botellazos asesinaron a mujer en una violenta riña, en un bar

“El problema no sé por qué fue, pero el grupo de la mujer que resultó muerta eran cinco, los otros eran bastantes. Todo empezó dentro del bar y luego salieron a la calle a pelear”, dijo un testigo de los hechos, ocurridos en la noche del lunes festivo.

“Cuando vi, una de las mujeres salió botando sangre del establecimiento. Luego en la calle agredieron a la que murió con botellas”, dijo una comerciante del sector que presenció la tragedia.

Al parecer, alguien del bando contrario al que se encontraba Ana, hizo una llamada para pedir apoyo en la pelea. Y según cuentan estando en la calle, dos personas, un hombre y una mujer llegaron a intervenir, pero para acabar con la vida de Ana, quien murió en plena calle.

“Estaba ella, una hermana, dos muchachas más y un muchacho, son de la costa. Yo les decía ustedes son cinco y ellos como 25, cálmense, no están en la costa, este es un lugar para compartir y divertirse, pero ellos siguieron y uno no puede luchar en contra de la corriente. El muchacho que estaba con ella terminó con una fractura en el cráneo, y la pelada ya no tenía vida”, agregó una testigo.

Ana recibió un balazo en el abdomen, además de recibir varios golpes. Murió cuando la llevaban a una clínica.