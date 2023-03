A ‘Carlitos’, asesinado en Ceballos, sicario le dio cinco balazos

“Mi último hermano me dejó un gran vacío. Era un gran muchacho y daba lo que no tenía”, aseguró en medio su dolor una de sus hermanas.

Sin embargo, se supo que tras los balazos recibidos en su cuerpo, no aguantó y llegó sin signos vitales. De inmediato el llanto se apoderó de sus seres queridos. Lea aquí: “Defendía a un amigo”: a bala y machete matan a peluquero en baile de picó

Moradores de la calle Las Flores, de Ceballos, al verlo tirado en plena vía, no dudaron en ayudar a su vecino, por lo que fue trasladado al centro de salud del Nuevo Bosque para que le prestaran atención.

En conversación con este medio, sus allegados explicaron que ‘Carlitos’, quien era comerciante y mototaxista, no tenía amenazas y que no conocieron si en alguna oportunidad tuvo algún problema con alguien, por lo que no entienden qué pudo haber ocurrido.

El reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que efectivamente se trató de una muerte bajo la modalidad de sicariato y no informó de capturas por este nuevo hecho de sangre en la ciudad.