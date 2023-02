A Rebeca le mataron a sus dos hijos en 7 meses: “Dios es mi fortaleza”

En la terraza de su casa, en el barrio El Pozón, atiende a El Universal dispuesta a contar lo traumático que ha sido enfrenar la pérdida de sus hijos menores. Sostiene que no es fácil seguir, avanzar y no tenerlos a su lado, por eso se aferra a lo espiritual y abandona lo terrenal.

“Me he puesto en manos de Dios, en él he encontrado la fortaleza para entender y seguir. Tengo ahora a mis hijos mayores y a ellos me quiero dedicar, les pido que vayan a la iglesia, que se den cuenta que solo Dios nos puede ayudar a salir de esta”, apunta y explica, como si acabaran de ocurrir, lo que hacían Mayro Luis y Miguel Ángel Dalmaus Canencia cuando los mataron.

La amanecida

En la mañana del 15 de enero, Mayro no amaneció en su casa, en un callejón del sector Nueva Cartagena, en El Pozón. Su madre y hermanos no se preocuparon. Era costumbre que cuando el sol aparecía, el hombre de 32 años estaba en alguna esquina del barrio tomando cerveza. Lea: Continúan los homicidios: balean a hombre frente a iglesia de El Pozón

Horas más tarde se enteraron que aquella mañana Mayro no disfrutaba con amigos, sino que peleaba a puños con un vecino. ¿Los motivos? Aún son desconocidos, lo único que tienen claro sus familiares es que el atacante dejó de discutir, se fue y minutos más tarde apareció con el arma homicida.