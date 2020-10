Absuelven a holandés por crimen de su esposa en velero

El misterioso crimen de la neerlandesa Durdana Bruijn, ocurrido el 19 de septiembre del 2015 cuando estaba en un velero con su esposo Peter Putker en el sector Bahía de Las Mantas, en Isla Grande (Islas del Rosario), ha quedado resuelto con un primer final sorpresivo e inesperado para muchos en Colombia.

El veterinario, de 65 años, fue absuelto por un tribunal neerlandés, en una decisión de primera instancia, al concluir que en su caso no se aportaron pruebas convincentes de su culpabilidad. La Fiscalía había exigido ocho años de prisión contra Putker (Petrus Hendrickus Maria Putker).

Peter siempre se ha mantenido en la versión de que piratas encapuchados subieron a su embarcación, lo golpearon y luego estrangularon a su esposa.

“Estaba en el baño cuando entraron dos hombres con máscaras. Escuché a Durdana gritar justo antes de que eso sucediera. No pude llegar a mi esposa, dos perpetradores me retuvieron allí. Traté de resistir, me puse una máscara, pero me mordieron la mano. Tuve que soltarme y me agarró por la garganta. Pensé: se acabó. Lo harán, ya terminé ”, relató Putker en la audiencia que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos.

La corte neerlandesa estableció que Peter ha ajustado su declaración varias veces, pero ha sido coherente en partes esenciales. El tribunal encontró, entre otras cosas, evidencia forense que confirma la historia del veterinario y también considera que su declaración es “auténtica” en varios puntos.

Para el tribunal, un motivo ha permanecido invisible desde el principio. “Putker y su esposa tenían una relación amorosa, no había evidencia de conflicto y se sabía que él era cualquier cosa, menos violento”, dijo el tribunal neerlandés en una información recogida por el periódico De Telegraaf en Utrecht.

El Ministerio Público había señalado como elementos sospechosos que los atracadores solo se habían llevado una cantidad limitada de botín y que no habían dejado rastros. El tribunal refutó esas objeciones y aclaró que un robo no siempre sale según lo planeado.

Muchos de los objetos de valor en el yate eran pesados, empotrados o difíciles de encontrar. El tribunal agregó que encontraron un rastro en el inodoro que sugiere que otras personas estuvieron en el barco y también señaló que han ocurrido varios robos en esa zona insular de Cartagena, incluso en un yate de vela. Por eso el botín entonces era limitado, precisa el tribunal.

La investigación colombiana, a cargo de la Fiscalía, mostró que solo encontraron rastros de la pareja a bordo y no de un posible atracador.

Putker calificó la sentencia de ocho años solicitada por la Fiscalía como “un gran impacto”. “No podría haber imaginado eso en mis sueños más locos. Todo esto arruinó mi vida. Ya era bastante malo haber perdido a Durdana. Yo no lo hice, y desde el primer momento traté de transmitir todo con claridad”.