¿Accidente o hurto? Misterio ronda muerte de Steven José, chef cartagenero

Ni la misma familia del joven tiene claro qué fue lo que le ocurrió. En la mañana de hoy fueron abordados por este medio mientras se encontraban en Medicina Legal, pero no quisieron dar declaraciones al respecto, argumentando que serán los investigadores de la Policía los encargados de aclarar esta lamentable situación. Lo único que informaron es que desde la Clínica Barú recibieron una llamada donde les reportaron que Steven José había fallecido. Eran las 6 de la mañana de ayer viernes 11 de noviembre.

Las versiones

Se conoció que Steven José de Luque Bravo se desplazaba en su moto negra, de placa EJJ-32F, marca TKM 250 Duke NG y cuando iba por el barrio Zaragocilla fue auxiliado luego de caer del vehículo. Fue llevado a la Clínica Barú desde donde reportaron que ingresó por accidente de tránsito, por lo que agentes de criminalística del DATT fueron llamados para atender el caso. En ese centro asistencial falleció.

Otras de las versiones conocidas es que el chef, al parecer habría sido víctima de un robo y, en medio de ese hecho recibió golpes. Una vez subió a su moto este habría caído al piso y sufrió lesiones que agravaron su salud. Lea aquí: Envían a la cárcel a hombre que violó a mujer con discapacidad auditiva

También se dice que Steven se vio involucrado en una riña, donde fue golpeado fuertemente y no resistió las lesiones, por lo que cayó de la moto. Sin embargo, su familia no da credibilidad a este suceso, pues el administrador no era de estar metido en riñas ni tenía problemas con nadie.

Por este hecho se espera un reporte oficial de parte de las autoridades una vez los médicos forenses determinen las causas del fallecimiento. Hay mucho dolor por la temprana partida de este joven.