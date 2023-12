Acuchilló a joven para robarle una gorra y su papá lo entregó a la Policía

“Él salió con el celular, al ver que no llevaba la gorra le suben la camiseta y lo apuñalan, lo que él quería era que le cancelaran primero y luego ir a la casa y entregarles la gorra. Él se quería deshacer de esa gorra porque vale como 700 mil pesos, yo le dije que la vendiera, que me parecía horrible, que hasta por una cosa de esas lo podían hasta matar”, le contó Alexander Ariza, padre de la víctima, a Q’Hubo Bogotá.

La acuchillada fue cerca al corazón, hecho que le genero graves complicaciones de salud. En este momento la víctima se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Simón Bolívar.

Gracias a los videos de las cámaras de seguridad difundidos, el padre del agresor logró identificar que su propio hijo, aparentemente fue quien apuñaló y robó a Juan en Suba. Frente a esto, decide entregarlo a una estación de Policía. Lea: Ladrones balearon a hombre para robarle sus pertenencias: está grave

En un video publicado en redes sociales se ve como el hombre reprende duramente a su hijo diciéndole: “Ofendido me tiene porque entonces, ¿lo matan y qué? No, el relajado, andando muy relajado y nosotros escondiéndonos, sin hacerle nada a nadie”. Y añadió: “Mi hijo tiene que entregarse porque eso no se hace”.

A pesar del admirable acto, las autoridades no pudieron retener al menor, ya que no se ha generado la orden de captura, sin embargo, esto permitió identificar al agresor y anexarlo a la investigación.