Agresión de policía a extranjero: hablan las autoridades

Críticas desató un video publicado en redes sociales donde se ve a un patrullero de la Policía agrediendo a un hombre en el Centro Histórico de Cartagena.

La polémica fue mayor cuando la actriz colombiana Natalia Reyes compartió el video en su Instagram, denunciando un abuso policial. “Este es mi amigo Kendrick Sampson, un actor y dedicado activista del movimiento @blklivesmatter en Estados Unidos. Hoy le pasa esto en Cartagena y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos. La Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear”, dice en su publicación.

Sobre el incidente, que ocurrió en la tarde del martes, la Policía Metropolitana dijo que “policías aplicaron un registro personal a un ciudadano norteamericano, quien se opuso al procedimiento, intentando extraer de un bolso un elemento, por lo cual es reducido”.

Agregó que “este ciudadano le fue aplicado un comparendo por irrespeto a la autoridad y por desacato a una orden de Policía, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Aseguró que este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades federales de los Estados Unidos y Migración Colombia. También señaló que el extranjero estaba en compañía de una persona que portaba drogas, pero afirmó que “él no tenía ningún elemento ilícito”.

El secretario del interior, David Múnera, pidió al comandante de la Policía Metropolitana, General Henry Sanabria Cely, abrir una investigación para esclarecer los hechos. “Como administración hemos rechazado estas situaciones y llamo nuevamente a la Policía Nacional a que maneje esta clase de comportamientos, no podemos seguir dando estos espectáculos de denuncias tras denuncias”, señaló.

Sobre el turista Kendrick Sampson se sabe que es un actor de Estados Unidos y activista del movimiento Black Lives Matter que ha tomado fuerza en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.