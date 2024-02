Así mataron a bala a modelo bolivarense y a su novio en un auto, en Bogotá

Milagrosamente el conductor del auto particular sobrevivió, pero la pareja murió acribillada. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables. El teniente coronel Ronald Mariño, comandante operativo de seguridad No. 3, afirmó que las víctimas mortales, presuntamente, tenían antecedentes judiciales por lo que no descartan como móvil un ajuste de cuentas.