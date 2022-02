“Ay Dios mío, se hunde la flota”: sobreviviente de tragedia en Magangué

“La gente que iba conmigo comenzó a gritar, decía ‘ay Dios mío, se está hundiendo la flota’. La mayoría de las personas cayó hacia atrás. La otra embarcación siguió su recorrido como si nada, pero la gente le comenzó a pedir ayuda y por eso fue que se devolvió y montó a la gente que estaba flotando. A las niñas no las alcanzaron a agarrar”. Le puede interesar: Tragedia en Magangué: hallan cuerpos de 3 de las 5 niñas desaparecidas

“Nosotros salimos de Coyongal e íbamos pasando por Tolú cuando se atravesó una canoa grande que tenía las luces apagadas y que transportaba víveres para niños de hogares comunitarios. Fue por eso que nos estrellamos, porque el piloto de la embarcación donde nosotros íbamos no vio la otra lancha. La canoa de nosotros pegó con la punta y por eso se volcó y se hundió enseguida.

Doce de los ocupantes lograron ponerse a salvo, entre ellos una niña, de 13 años, que pese a resultar golpeada, logró nadar a la orilla. En una ambulancia fue trasladada al Hospital de Magangué, donde se recupera. La suerte no fue igual para cinco niñas entre los 4 y 14 años que integran una misma familia y un estudiante del SENA que reside en Barranquilla y que había ido el fin de semana a San Sebastián a visitar a su mamá. Lea: Tragedia en Magangué: 5 menores desaparecidos son de una misma familia

Givson iba con su mamá Nelvys Gutiérrez cuando ocurrió el accidente. La mujer no sabe cómo se salvó milagrosamente al caer al agua. Solo recuerda que trató de agarrar a su hijo, pero la fuerza de la corriente del Río Magdalena se lo llevó y no lo volvió a ver. El domingo, madre e hijo fueron a otro pueblo cercano, en Coyongal, también en jurisdicción de Magangué, para ver una corrida de toros. En la noche regresaban con otros 16 residentes de San Sebastián de Buenavista en la embarcación cuando chocaron con otra lancha que transportaba víveres.

El coronel de Infantería de Marina Juan David Melo Ramírez, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17, le confirmó a El Universal que hoy en la madrugada hallaron los cuerpos de cuatro de los desaparecidos, tres de ellos de las menores de edad. Dos de los cuerpos de las niñas los encontraron a pocos metros de donde ocurrió el accidente, cerca de Tolú; y el otro a unos seis kilómetros, casi enfrente del corregimiento de San Sebastián de Buenavista. El otro cuerpo, el de Givson Barranco Gutiérrez, de 23 años, fue localizado a 17 kilómetros del choque, en el sector de Barbosa.

“Givson estudiaba en el SENA en Barranquilla y quería ser Dj. Él se vino a pasar las vacaciones acá con nosotros y yo le dije que se fuera el tres de febrero, pero me contestó que él era feliz con nosotros en el pueblo y por eso no se quería ir. Él era muy apegado a mi, por eso el domingo estaba conmigo en ese paseo a Coyongal”, le contó Nelvys a El Universal esta tarde en Magangué.

La mujer dice que se salvó porque se agarró de un madero de una silla y nadó unos metros. “Me quité los zapatos y pedí auxilio, hasta que un muchacho se tiró y me sacó cuando me hundía. Me subió a la embarcación que nos chocó y ahí supe que había perdido a mi hijo”, relata Nelvys.