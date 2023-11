“Brayan no tenía problemas”: detalles de sicariato en local de La Boquilla

Johanna, hermana de la víctima, contó que “él no tenía amenazas, era un pelado de su casa que trabajaba de oficios varios en un restaurante del Centro Histórico. No era de fiestas ni de tomar, todo lo hacía con moderación, por eso es que estamos consternados con su asesinato, porque no lo imaginamos y por eso queremos que investiguen bien. No merecía esto”.