“Buscamos justicia”: familia de Dumar, asesinado en la Ruta 90

Paola Cano recuerda con profunda tristeza aquel día que vio por última vez a su prometido. Tenían todo listo para casarse y formar un hogar, pero en la tarde del pasado primero de julio esos sueños se fueron abajo.

Dumar Bernal López, de 36 años, salió de su casa, en Marbella, a las 3:30 p. m. con rumbo a la Vía del Mar. Según Paola, era algo que le gustaba hacer.

“Él salía a manejar bicicleta, carro o moto, era un deportista. Ese día salió para probar una moto que había comprado hacía dos semanas, dijo que volvería pronto porque íbamos a salir de viaje. Siento que tenía la idea de que esa zona era muy segura”, contó la mujer.

La tragedia se cruzó con Dumar y lo hallaron agonizando a las 5 de la tarde, en una trocha entre Bayunca y Pontezuela, en la Ruta 90. Tenía un balazo en la cabeza.

Camino a la muerte

La mujer dice que “fue llevado a la clínica Madre Bernarda con vida, pero murió a las 7:30 de la noche. No entendemos por qué no lo llevaron a una clínica más cercana”.

Pero ese no es solo el lamento de esta novia que extraña al amor de su vida, también dice que no hay celeridad en la investigación. “La Fiscalía no nos ha confirmado una recompensa para esclarecer los hechos y nosotros queremos que la den a ver si alguien nos ayuda, porque no hay testigos, no hay información de nada. Las investigaciones no avanzan”, señaló.

Sobre la muerte de Dumar, quien tenía 10 años viviendo en Cartagena, pues nació y se crió en Bogotá, primero se dijo que fue en accidente de tránsito, pero el balazo en la cabeza lo descartó.

Luego se habló de un atraco, pero en el lugar estaban sus pertenencias y la moto, es por eso que su homicidio es un misterio. “El casco había desaparecido, pero investigando lo encontramos. Familiares y amigos estamos haciendo nuestro trabajo para dar con los responsables.

“Dumar era una persona pacífica y sociable que trabajaba con comunidades vulnerables para Ecopetrol y se divertía haciendo travesías por el país en vehículos de la marca Land Rover”, añadió.

No descansarán

Paola está dispuesta a luchar por la verdad y la justicia. “Dumar era un gran ser humano, nunca manifestó tener problemas con nadie, no sabemos por qué le hicieron esto, pero vamos a seguir buscando pistas. El mensaje a las autoridades es que nos ayuden, sabemos que están haciendo su trabajo, pero queremos que den resultados”.

“Estamos usando en redes sociales el hashtag #JusticiaParaDumar e invitando a la comunidad para que nos apoye”, señaló Paola. Dumar era hijo único, amante del rally y las travesías.

