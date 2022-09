Buscan a familiares de menor bolivarense que murió en Medellín

En las instalaciones de Medicina Legal, de Medellín, se encuentra el cuerpo de Samuel Olivero Moreno, de 17 años, quien falleció en extrañas condiciones en la capital antioqueña.

Samuel nació el 11 de junio del 2005 en Morales, sur de Bolívar, y se desconoce qué hacía en Medellín. Lo cierto es que su cadáver fue ingresado el pasado sábado 3 de septiembre y a la fecha no se ha presentado ningún familiar para reclamarlo.

El menor era de piel clara, cabello castaño, algo largo y liso. Estatura promedio y labios carnosos. Los médicos forenses no han revelado si tenía o no una cicatriz, tatuaje o característica física particular.

Si es familiar o conocido del menor, puede llamar a Medicina Legal al número 6044548230, extensión 2103 y 2160.