Buscan a hombre que supuestamente drogó y abusó de una joven en Marbella

“Él la drogó y se la llevó a Marbella, mi hija dice que estaba como en un patio, era algo encerrado”. El abusador de la joven, que ahora tiene 17 años, es un tío político de ella, según el relato de su mamá.

“Huyendo”

El supuesto responsable de la violación sexual ya está denunciado ante la Fiscalía y la joven, que en ese momento tenía 16 años, fue sometida a distintos exámenes en Medicina Legal. En la Clínica La Misericordia estuvo una semana internada. Sin embargo, “él sigue libre, está huyendo. Me dijeron que me llamarían y todavía estoy esperando, el proceso está lento, no ha pasado nada y eso fue ya hace un mes”, dijo la mujer.