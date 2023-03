Caso de Mayerlis dio un giro de 180 grados: capturan a la mamá de la niña

Delcy será señalada por presuntamente permitir abusos sexuales contra varias de sus hijas menores de edad, entre las que estaría Mayerlis María, quien habría huido del hogar debido a estas circunstancias.

El Universal conoció que la capturada será sindicada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

La hoy capturada, pocos días después de la desaparición de su hija, dijo “que me entreguen la niña sanita como se la llevaron. Mi corazón de madre me dice que está bien, pero no tengo ni idea quien la tiene”.

La mujer encabezó marchas y varias actividades en las que se clamó por la aparición de la estudiante que cursaba Quinto de Primaria en la institución educativa San José.

Cabe anotar que Jesús Emilio Pineda López, padrastro y cuñado de la menor desaparecida fue condenado a más de 26 años de prisión por los delitos de acceso carnal violento con circunstancias de agravación punitiva.

Según la Fiscalía General de la Nación, Jesús Emilio, apodado ‘El Yorli’, accedía carnalmente y de manera reiterada a dos hermanas de Mayerlis María, quienes tenían 10 y 12 años de edad en el momento de los hechos.

Para las autoridades, la presunta conducta delictiva de Pineda López, habría generado la desaparición de Mayerlis de su hogar, por eso ‘El Yorli’ también estuvo procesado por el delito de desaparición forzada y secuestro simple.