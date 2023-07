Caso Marcelo Pecci: revuelo por renuncia de fiscal que investigaba el crimen

Francisco Pecci, padre del fiscal asesinado Marcelo Pecci, celebró por su parte la renuncia de la fiscal Alicia Sapriza, asegurando que no logró avances sobre el caso. Esta postura es diferente a la de la madre y la viuda, quienes, sin embargo, lamentaron la decisión de la agente. Le puede interesar: La historia criminal de Don Leo, capturado por matar a 2 líderes en Bolívar

“La Sapriza no es una buena fiscal, y si se apartó del caso es mejor, a pesar de que acá no van a hacer nada porque el hecho no ocurrió acá, en donde no averiguaron nada; en Colombia, sí”, dijo Pecci en la Radio Monumenyal 1080 AM de Paraguay.