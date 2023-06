“Cogió mal camino” y sicario lo mató de 5 balazos en la puerta de su casa

A Keison no le dio tiempo de correr hacia su casa. Quedó agonizando entre la terraza y la calle, y de ahí lo llevaron sus parientes en moto a la Urgencias del Hospital Universitario del Caribe. Murió a los pocos minutos, en la sala de cirugía. Le puedo sugerir: “Sabemos quién lo mató y debe pagar”: habla familia de asesinado en Olaya

"Era un hijo para mí, yo lo crié. La Policía me dijo que era sicario, pero yo no tenía conocimiento de lo que hacía ahora grande. Él cogió un mal camino, ya yo no podía hacer más. Sé que tenía su vicio y tomaba, y que estuvo detenido por porte ilegal de armas", le contó el abuelo de Keison a El Universal.

Parientes del hombre asesinado dicen que en el atentado participaron, además de los dos hombres en moto, ocupantes de un auto particular de color gris con franjas negras que primero pasó lentamente por donde estaba la víctima.