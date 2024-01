Con pico de botella hieren a comerciante para quitarle su moto en Pasacaballos

José relató lo ocurrido. “Yo soy de Barú y allá estuve un rato. A las 8:30 de la noche tomé mi moto para volver a mi casa, en el barrio San Isidro de Cartagena, entonces, cuando iba por el sector La Ladrillera de La Clay aparecieron tres sujetos en una moto, se me acercaron y me pusieron la moto al frente”, relató.

Agregó que “intenté devolverme, pero me caí de la moto y terminé en el suelo, fue allí cuando los tipos me quitaron la moto, el celular, la cartera, todo lo que tenía y, además, me cortaron con un pico de botella. Yo nunca me opuse, tenía mucho miedo”. Lea: Padre habría puesto a su hijo como escudo y el sicario los mató a los dos

José quedó solo y herido en la avenida que él describe como “solitaria, deteriorada y oscura”. “Fueron los vigilantes de La Ladrillera los que me auxiliaron y llamaron a la Policía. También llamé a una hermana y ella fue por mí en un carro, me llevó al médico y allá me cogieron varios puntos de sutura en las heridas”, recordó.