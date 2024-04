Cruel relato de madre que vio por videollamada el asesinato de su hijo

Luis, de acuerdo al relato de la progenitora, decidió no ingresar a la casa y salir corriendo, pero antes se conectó con ella por videollamada donde le narró lo que estaba viviendo. “Mi hijo corría por una calle y me decía que lo iban a matar, que le ayudara. Yo les alcancé a hablar y les pedía que no me le hicieran nada”, añadió.Cuenta Adriana que fue trágico para ella ver cómo le tumbaron la gorra y lo agarraron del cabello, luego escuchó los disparos y la videollamada finalizó. Seguido, la mujer salió de la casa, caminó unas cuadras y halló a su hijo muerto. Lea: Condenan a los sicarios que balearon al ‘Gringo’ en una tienda de El Milagro

Luis Gabriel era el tercero de seis hermanos, actualmente cursaba sexto grado. Para su familia siempre fue un buen muchacho que últimamente permanecía más en casa pues “estaba juicioso con la novia que tenía, a la que le dedicaba la mayor parte del tiempo”.