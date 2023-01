Detalles de la discusión en la que mujer mató a su marido en Nuevo Paraíso

“Nada tienes que venir a buscar acá. No me llames y no vengas”. Eso sería lo que, según cuentan, le respondió Asnith Yilesa Arroyo Rentería, de 27 años, a su pareja sentimental, Cristian Villadiego Zetié, cuando la llamó por teléfono en la madrugada del lunes 23 de enero. Lea aquí: ¡Terrible! Mujer mató a su pareja en medio de una discusión en Nuevo Paraíso

Cristian, al que todos conocían como ‘Chuky’ en la calle 14 del barrio Nuevo Paraíso, estaba desesperado por ver a la mujer. Dicen que días atrás tuvieron un malentendido por lo que la chica decidió echarlo de la casa y desde entonces la relación no iba bien.

Pese a las palabras de Asnith, Cristian llegó al que fuera su nido de amor pero, según cuentan, en su mano derecha tenía un destornillador. Algunos dicen que lo llevó para abrir la puerta por si la mujer la había cerrado, otros aseguran que lo hizo para agredirla, lo cierto es que al llegar al apartamento, a eso de las 3 de la madrugada, la pareja discutió.