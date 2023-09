¿Dónde está el arma?: Habla familiar de hombre abatido por la Policía

Luego que la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmara que Jonathan Cardona Echeverría, conocido con el alias de ‘Mazamorra’ o ‘Maikol’, muriera en medio de un presunto atraco, familiares cuestionaron el accionar de los uniformados en medio del procedimiento.

“Quisiera saber dónde está el arma que mi sobrino portaba, dónde está el arma. Porque a él lo hieren, lo matan y él tiene que caer con el arma. Quisiera saber en dónde está el robo. No le encontraron robo, no le encontraron arma, no le encontraron nada”, le dijo una tía al portal de noticias ZonaCero. Lea aquí: Diez anotaciones judiciales tenía presunto ladrón abatido por la Policía

El suceso ocurrió la noche de ayer jueves 14 de septiembre, en donde Cardona Echeverría, al parecer junto a otro cómplice habría intentado atracar a varias personas en Malambo (Atlántico).