‘El Divino’, el futbolista que mataron en atraco y tiene de luto a La Boquilla

“Él me dijo que si podía hacerle una transferencia a Nequi, pero yo le dijo que no tenía esa cantidad de dinero. Volví a saber de él cuando un primo me dijo que se encontró por el campo de sóftbol y le dijo al primo que ‘todo estaba bien’. Luego de eso no supe más nada, como hasta las 10 de la noche, cuando me avisaron de su muerte”, cuenta Heyder.

Lo que han concluido sus familiares es que Dorismel reunió el millón 500 mil pesos que le pidieron para venderle una moto y convidó a un amigo que tiene moto para que lo llevara a la Terminal de Transportes de Cartagena, lugar del negocio. Lea también: A un joven lo mataron en Lo Amador: 10 años después se resuelve el crimen