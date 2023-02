El misterio que envuelve la muerte de Erika y Yorjagui, en Marialabaja

“Yo vivo allá en San Onofre y estaba aquí en Cartagena de paseo. El viernes me llamó y me dijo que para vernos y le dije que si, pero después no volvimos a hablar”, sostuvo. Lea aquí: Sicario asesinó a mototaxista en Bayunca: Rafael tenía 27 años y 5 hijos

Erika deja dos hijos y lo último que supo su familiar es que, al parecer, trabajaba en un hotel de la ciudad.

“Ella era muy reservada de sus cosas, no decía mucho de sus asuntos personales. Desconozco qué pudo haber pasado y por qué apareció muerta de esa manera de esa manera”, precisó la mujer.

Espera que los forenses le entreguen la información de cuál es la causa de su muerte, pues se especula que pudo haber sido a bala. En la Policía aún no le han dado información