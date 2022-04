“Él no opuso resistencia”: familia de policía asesinado en Las Palmeras

“Él no opuso resistencia. Estaba sentado de espalda a la calle cuando uno de los tipos le arrebató las cadenas. Francisco no hizo nada. No entendemos por qué si no opuso resistencia ese tipo le disparó al pecho, directo al corazón”, precisa la allegada del patrullero. Al policía lo alcanzaron a llevar a la Clínica Madre Bernarda, pero los esfuerzos fueron en vano, murió a los pocos minutos.

Peñata Arnedo residía con su esposa y dos hijos, ambos menores, en Las Gaviotas. Sus restos serán velados en una funeraria del barrio La Providencia. Antes de estar prestando su servicio en el CAI de El Laguito, el patrullero estuvo adscrito también a la Estación de Bocagrande y al Esmad.

Ofrecen recompensa

El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de los dos presuntos delincuentes que anoche asesinaron al patrullero Francisco Javier Peñata Arnedo para robarle tres cadenas de oro en el barrio Las Palmeras. Lea aquí: Homicidios superan la barrera de los 100 en Cartagena en apenas 107 días

En un comunicado de prensa, la institución aseguró que Unidades de Investigación Criminal y de Inteligencia realizan las pesquisas pertinentes para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este crimen.