En Cartagena vive la abuela de Michel, la niña asesinada brutalmente en Cali

El dolor que atraviesa la familia Sierra García en el sector Tesca Nuevo, del barrio Olaya Herrera (Cartagena), no se puede describir con palabras. En sus ojos se ve tristeza, impotencia y desconcierto y el poco consuelo que dicen tener se basa en que el causante de su tragedia está tras las rejas.

Recordó que su hija Paola Sierra y Genaro González, padre de Michel, se conocieron en Cartagena de una manera muy particular. “Genaro trabajaba en un circo que se llamaba el Circo de México, y que recorría muchas partes del país. Al llegar a Cartagena él conoció a mi hija y se enamoraron, luego se fueron a vivir a Cali y allá nació Michel Dayana”, relató.

Rosalba García Segovia, de 70 años, es la abuela materna de Michel Dayana. La mujer está destrozada, pero sonríe cuando le preguntan cómo era su nieta. “Michel era muy juiciosa, estudiosa y obediente. El pasado mes de noviembre cumplió 15 años y nosotros la felicitamos desde la distancia”, contó Rosalba. Lea: Por razones de seguridad, Harold Andrés Echeverry aún no será trasladado a Cali

La abuelita añade que “actualmente mi hija y Genaro estaban separados. Ella se fue a trabajar a Chile y estaba esperando que la niña saliera de clases porque se la iba a llevar a ese país a estudiar allá. Mientras ella organizaba todo allá, Genaro cuidaba a Michel y de verdad que lo hacía muy bien. Ese señor es un gran padre, una buena persona que no merecía ver a su hija así como se la dejaron en ese taller”.

Luis Alberto Herrera García es uno de los tíos de Michel Dayana y quien, tiempo atrás, vivió con ellos en Cali. “Tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con ellos y de verdad que esto nos cambió la vida para siempre. Yo nunca voy a volver a Cali, porque ahora no será lo mismo”, dijo con la voz entrecortada.

Herrera García habla con Paola todos los días y no sabe cómo consolarla. “Ella me dice que su hija la necesitó, pidió ayuda y ella no estuvo, eso es un tormento para ella cada minuto. Ahora solo quiero que vuelva a su casa, aquí en Cartagena, para abrazarla, para arroparla con nuestro amor de familia y darle fortaleza”, dijo.