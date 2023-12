“Siento un descanso”: papá de Michel Dayana tras captura de Harold Echeverry

Genaro González, padre de Michel Dayana González, quien fue hallada sin vida en un taller de Cali, se pronunció este lunes después de que la Policía Nacional confirmara la captura del presunto asesino de su hija, Harold Echeverry.

El padre de la menor de edad se mostró alegre luego de que los uniformados lograron la captura del sujeto en Villavicencio y aseguró que siente un alivio de saber que este sujeto no estará en las calles y pidió justicia por la muerte de su hija.

“La justicia de Dios es perfecta. Ya está captura entonces, pues que pague por lo que hizo. Siento un descanso. Mi hija no está, pero esto es un alivio para toda la familia”, dijo González este lunes, ante los medios de comunicación locales.

Antes de la captura, el padre de la menor había detallado que luego de la desaparición recurrió a las autoridades y en primera instancia emprendió una búsqueda en el sector donde vivía, apoyado por sus vecinos, para tratar de dar con el paradero de Michel Dayana.

Lo particular del caso es que, según el padre de la menor, le consultó en al menos dos ocasiones directamente a Harold Echeverry, el presunto asesino de Michel Dayana, si la había visto y este se negó asegurando que no sabía sobre ella.

La pregunta se la hizo ya que Echeverry trabajaba como vigilante del taller en Cali donde fue encontrado el cuerpo de la menor de edad. “Al asesino (Echeverry) de mi hija lo vi parado allí dos veces y él me dijo que no”, dijo en Caracol Noticias, Genaro González.

El hombre además le detalló a los medios locales en Cali que le dejó 2.000 pesos a su hija en la cocina de su casa y ella los tomó para ir a la tienda a comprar “mecato”, pero nunca regresó a su casa y luego apareció muerta en un taller vecino.

“De allí mi hija nunca volvió, yo la llamaba y no me contestaba. Después apagaron el celular y yo me estresé, salí a buscarla, la busqué toda la noche, pero no la encontré”, precisó el papá de Michel Dayana González en Radio Reloj.

Sobre el hallazgo del cuerpo de la menor su familia detalló que un vecino les informó que había visto movimientos sospechosos en el taller de mecánica y especialmente en uno de sus trabajadores, por lo que la familia le avisó a la Policía.