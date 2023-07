“Estaba de vacaciones”: drama familiar por niño que desapareció en el mar

“Este desespero no se lo deseo a nadie. Mi hijo estaba pasando unas vacaciones en San Andrés y mire lo que le pasó. Él no era de andar pescando, sí sabe nadar, pero no se iba lejos de la orilla de la playa. Esto que pasó fue cosas de ‘pelados’ y solo esperamos que aparezcan ya”.

Edwin, además de angustia tiene impotencia porque desde que ocurrió la desaparición no ha podido ir a la isla por falta de recursos. “Mi esposa y mi suegra están en San Andrés pendientes a los operativos, pero no he podido ir porque soy una persona que trabaja del rebusque. Soy cotero en el Mercado de Bazurto y no tengo para los pasajes”, comentó.