“Estaba mal porque le mataron un hijo”: pareja de mujer muerta en Bazurto

Mes del Patrimonio: los eventos que no te puedes perder en Cartagena

Sergio fue en la mañana de este viernes 8 de septiembre a Medicina Legal para reclamar el cuerpo y darle cristiana sepultura. La mujer fue ingresada a la morgue como CNI, pero por medio de huellas dactilares pudieron identificarla y desde entonces buscaban a sus parientes.

El hombre está lleno de dolor y, aunque no explicó por qué no la había buscado antes, aseguró que la mujer tenía problemas mentales. “Ese domingo ella salió en la tarde de la casa para hacer unas diligencias en Bazurto y desde entonces yo no sabía dónde estaba”, dijo el allegado. Lea: ¿Quién era Ruby Moreno?, la estilista que un auto arrolló y mató en Bazurto

Contó que Ruby era ama de casa y fue muy atenta con él, pero algo en su cabeza no funcionaba bien desde que perdió a su único hijo en Medellín. “El 10 de diciembre del año pasado le mataron a su hijo y eso la dejó trastornada. Ella no volvió a ser la misma, pero yo buscaba la forma de ayudarla a salir de esa situación”, agregó Sergio.

El hijo de Ruby era Bryan Hernández Cano, tenía 22 años, y fue asesinado a bala por un hombre, en Belén Las Violetas, en la capital antioqueña. El joven fue interceptado por el sujeto, a las 4 de la madrugada, e impactado en el tórax. Murió en el sitio. No hubo capturas.