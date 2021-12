¿Homicidio o accidente? su familia pide que se investigue

En San José de Playón, corregimiento de Marialabaja, y entre el gremio de conductores de buses intermunicipales de esa población hay consternación por la muerte de Pedro Rafael Fernández Guerrero, de 46 años. Nadie vio nada, nadie dice nada. Lea aquí: Ocho capturadas: se fueron a los golpes por bailar con el mismo hombre

Lo que se comenta entre sus colegas y algunos allegados es que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Quienes aseguran haberlo visto se atreven a señalar que no tenía otras heridas. El que lo hallaran sin sus pertenencias y solo con ese golpe contundente lleva a muchos a presumir que la muerte de Fernández Guerrero fue por una sola razón: atacado para robarle.

Sobre lo ocurrido, una fuente le relató a este medio que el pasado 19 de diciembre el conductor de buses estaba departiendo con unos amigos en Marialabaja en un establecimiento público. Siendo las 9 de la noche, decidió tomar prestada una moto para irse a una fiesta en el sector El Viso, en Mahates.

“Se le dijo que no lo hiciera, que no saliera a esa hora para allá, pero no hizo caso a las recomendaciones”, dijo una fuente.

Poco tiempo después de haber salido del lugar, quienes estaban con él fueron informados de que Pedro Rafael había sido encontrado en la carretera, en inmediaciones de El Viso. Estaba cerca de su moto, pero su cartera y su celular habían desaparecido, al menos es lo que dicen en la comunidad.

Hay quienes creen que pudo tratarse de un accidente de tránsito. Al parecer, Pedro habría salido de Marialabaja bajo los efectos del alcohol y en el trayecto habría perdido el control de la moto en la que se movilizaba.