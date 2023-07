Ingeniero salió del hotel, ingresó al mar y la corriente lo arrastró

Luz Ángela, en vista de que su amigo se le perdió de vista, regresó al hotel pensando que este la había dejado sola, pero al llegar al sitio no lo halló, por lo que de inmediato se llamó a la Policía. Tras una intensa búsqueda el caleño, quien era ingeniero electrónico, no apareció ese día.

“Más o menos como a las 6:30 de la tarde, él entra al mar, este se encontraba bastante picado, pero Juan David no le prestó atención; entonces lo dejé de ver y fue allí cuando me regresé al hotel para verificar si él se encontraba ahí, pero no estaba”, precisó Olaya. Lea aquí: El prontuario de la mujer que mataron dentro de su casa: tenía 6 anotaciones