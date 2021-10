Islas del Rosario, último punto que visitó la modelo Natalia Buitrago

Natalia Buitrago, la modelo y esteticista caleña que está desaparecida desde el pasado 18 de agosto, sí estuvo en Cartagena antes de que su familia perdiera el contacto con ella. Así lo asegura su mamá, Claribel Moreno, tras manifestar que eso no solo lo constataron por las historias que subió a su perfil de la red social Instagram.

“Mi hija me comenta el 12 de agosto que por motivo de su cumpleaños iría a Cartagena el día siguiente. El 17 me dice que se va a un paseo a la Isla del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, manifiesta Claribel.

La Policía Metropolitana de Cartagena señaló, por su parte, que está cruzando información con la Fiscalía de Cali y de Pereira para avanzar en las investigaciones. Lea aquí: Modelo caleña viajó a Cartagena y desapareció: es un misterio

“Atendiendo el clamor de una madre por lograr ubicar el paradero de su hija, la joven Natalia Buitrago, de 23 años y desaparecida desde agosto, la Policía Metropolitana trabaja de manera articulada con el Gaula, la Sipol y la Sijín.