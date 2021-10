La muerte de Laura Melissa en Bocagrande pasó de suicidio a homicidio

Las investigaciones por la extraña muerte de Laura Melissa Caballero Montaño, ocurrida en un edificio en Bocagrande, el pasado 14 de agosto, han dejado su primer resultado.

Daniel Caballero, padre de la joven (23 años) le aseguró a El Universal que el caso cambió de tipificación, al pasar de suicidio, que fue la versión que entregó el extranjero que estuvo por última vez con Laura en ese apartamento, a un posible homicidio. Lea: Muerte de mujer en edificio de Bocagrande: “Mi hija nunca usó drogas”

“Aún falta, porque esto debe ser tratado como un feminicidio agravado por haber sido drogada, puesta en total estado de indefensión y ser asesinada”, dijo Daniel Caballero, quien asegura que se enteró de esa situación ante el seguimiento que él mismo le hace al proceso.



Lo triste es que mientras esas investigaciones avanzan, el temor se ha apoderado de Daniel en los últimos días ante cinco llamadas a su celular para amenazarlo de muerte.

“Presumo quienes sean, pero sin pruebas no se puede señalar a alguien directamente. Lo que si puedo decir es que en virtud a que he hecho las denuncias públicas, y que he dado a conocer la verdad a la opinión pública buscando y exigiendo justicia, he recibido cinco llamadas en las que me amenazan de muerte si no guardo silencio y me quedo quieto al respecto de la verdad sobre el asesinato de mi hija”, manifiesta Caballero.