[Video] Desgarrador testimonio del papá de la joven que murió en Bocagrande

A Daniel Caballero la vida le cambió. Tenía tantos planes con su hija Laura Melissa Caballero Montaño que le cuesta demasiado aceptar su muerte. “Es muy triste y doloroso vivir aquí solo sin ella lo era todo para mi, ahora me rodea la tristeza, la soledad, la nostalgia y el dolor que me deja su ausencia”.

“Estos días han sido una tortura; me encuentro sumido en la nostalgia, la tristeza y el dolor. Esto será algo que jamás podré superar. Se que tendré que vivir con esta tristeza y este insoportable dolor durante el resto de mi vida”.

Las investigaciones por este hecho parece estancadas. A Daniel ni siquiera le han dicho de manera oficial que pasó con el estadounidense que estaba con su hija cuando ocurrió la tragedia. “Oficialmente no he sabido nada, me dicen que están en proceso de investigación”, dice Daniel.

En resumen, cuenta el señor Caballero, “me informaron que mi hija estaba en total estado de indefensión dado que estaba bajo el efecto de varias drogas, con lo cual era imposible que se pudiera mover y/o defenderse; y estando en dicho estado fue asfixiada mecánicamente por la garganta”.