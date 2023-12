Joven de 22 años quedó ciego en medio de una pelea de pandillas, en Villanueva

“El pasado 20 de septiembre yo estaba en mi casa sentado, pero luego me aburrí y salí para la calle. Me senté en una esquina con varios amigos y fue allí cuando apareció otro amigo y dijo que había una pelea, por lo que nos fuimos para allá a ver”, contó Eder.

Añadió que “la pelea era tremenda, estaban dándose machetazos y fue entonces cuando un muchacho de otro barrio se me acercó y me disparó con un changón. Me caí de cara a un andén. En medio de eso veía cómo me llevaban al hospital”, recordó.

El joven agregó que estuvo 20 días hospitalizado en una UCI, luchando por su vida. La pareja sentimental del hombre relató que “muchas veces los médicos decían que no había nada qué hacer por él. Le dispararon en el rostro y sólo un milagro podía salvarlo”.